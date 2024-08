Incendio presso azienda alimentare Pozzuoli avviato monitoraggio Arpac

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) La nota risalente al 24 agosto da parte dell’dopo l’divampato in unadi prodotti alimentari sita in, 24 agosto 2024. Stamani alle ore 12.00, su richiesta della Protezione Civile, i tecnici del dipartimentodi Napoli sono intervenuti per undivampato all’albai capannoni di unadi prodotti alimentari sita a(NA), allo scopo di valutare gli effetti ambientali dell’evento. Il rogo ha coinvolto circa venti furgoni refrigeranti e un magazzino deposito merce (prodotti alimentari ditta MEPA). All’atto del sopralluogo, l’era ancora in corso. Nei pressi del luogo dell’, è stato attivato un campionatore ad alto flusso di aria per la ricerca di diossine e furani. I risultati degli accertamenti in corso saranno diffusi non appena disponibili.