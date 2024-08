Incarnato naturale e sguardo da diva le principali tendenze trucco dell’autunno 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sulle passerelle delle ultime collezioni di alta moda si sono già potute vedere e scoprire alcune dellebeauty che andranno per la maggiore durante l'autunno-inverno-2025. Per i prossimi mesi ci si potrà sicuramente ispirare a un’ampia varietà di look, spaziando da quelli più sobri e classici a quelli più innovativi e sperimentali. Pelle luminosa Sarà sempre più popolare il cosiddetto no make-up, ilche c’è e non si vede, per cui l’dovrà apparire sempre più luminoso e, con fondotinta leggeri e trasparenti e creme colorate, tonalità calde e tocchi di glitter. La cipria – sia con finish opaco sia con accenti più lucidi e glitterati, in base alle diverse esigenze della pelle e del risultato che si vuole ottenere – torna tra i prodotti fondamentali da avere sempre nel proprio beauty case.