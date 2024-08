Gerardina Trovato non è più sola | il cantante italiano più famoso le ha teso una mano Vieni qui ci sono io

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il caso diha scosso tutti e oggi, a distanza di qualche giorno dalle dichiarazioni della, un suo collega famosissimo ha deciso di tenderle una. Come sappiamo, attorno all’artista sicreate anche una serie di polemiche per via delle sue dichiarazioni su Barbara D’Urso che, per prima, nel 2020, aveva fatto alcuni appelli per permettere adi tornare sulla cresta dell’onda del cantautorato. Oggi laè tornata alla ribalta per un video pubblicato su TikTok nel quale ammette di star vivendo un momento di grande fragilità e di aver bisogno dell’aiuto di tutti. A questo punto, Tiziano Ferro, mosso a compassione dalle parole di, l’ha invitata in America, dove ormai risiede da tanti anni.