Come mantenere l’abbronzatura anche al rientro dalle vacanze? Ecco gli 8 step fondamentali

(Di lunedì 26 agosto 2024) Quell’inconfondibile colorito dorato che ci fa sentire più piacenti e in forma: è arrivata la bella stagione e con essa il desiderio per molti di una splendida abbronzatura. Mafare a mantenerlaalsenza compromettere la salute e il benessere della pelle? Qui il successo sta nella precisione: si tratta di una serie di 8 passaggi da sperimentate in ordine e nei tempi giusti. Innanzitutto, la preparazione epidermica è fondamentale. Prima di esporci al sole, almeno alcuni giorni prima, è essenziale esfoliare la pelle per rimuove le cellule morte:il primo. Utilizzare uno scrub delicato è la chiave per evitare irritazioni e ottenere una pelle lisciala seta. Si può farein casa: per il corpo basta miscelare in una ciotolina 1 cucchiaio di fondi di caffè, 1 cucchiaino di sale fino e 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva o di mandorle.