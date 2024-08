Chiede il gratuito patrocinio fingendosi povero e viene denunciato per falsa dichiarazione

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il pregiudicato aveva chiesto ilma la Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto che era titolare di redditi per 300 mila euro Treviso. Un pregiudicato con domicilio nel trevigiano ha presentato al Tribunale un’istanza di ammissione ala spese dello Stato autocertificando un reddito di 11 mila euro ma la Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto che in realtà era titolare di redditi complessivi pari a circa 300 mila euro. I finanzieri hannoil pregiudicato alla Procura della Repubblica di Treviso, le indagini sono iniziate grazie ad una richiesta inoltrata al Gruppo di Treviso dal locale Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari. Incrociando i dati è emerso che il soggetto era gravato di numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed era indagato per truffa, estorsione e lesioni personali.