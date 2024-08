Bibione bambina tedesca di 8 anni annega in mare | i genitori la stavano controllando dalla battigia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Unadi ottodi nazionalitàta, nel pomeriggio del 26 agosto, nella zona della centralissima Piazza Zenit a(Venezia) mentre faceva il bagno in. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la piccola, che sapeva nuotare, era in acqua da sola, mentre ila controllavano. In quel momento c’era molta gente in acqua. Questo ha fatto sì che inon si accorgessero subito che la bimba inera in difficoltà. Scattato l’allarme è stata prima soccorsa e portata a riva da un bagnino e successivamente assistita dai sanitari del vicino centro medico d’emergenza. Quindi è intervenuto un elicottero da Padova ma per lanon c’è stato nulla da fare. Le indagini sono a carico dei carabinieri dicoordinatiprocura di Pordenone.