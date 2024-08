Arresto cardiaco presidente di famosa squadra di calcio femminile muore a 51 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Era a cena con i suoi figli quando è stato colto da una forte crisi epilettica, seguita da unche gli è stato fatale. E’ morto così Alberto Lorenzin, 51, davanti agli occhi increduli dei suoi tre figli Aurora, Andrea e Alida. I ragazzi, quando si sono resi conto della gravità della situazione, hanno tentato di rianimare il genitore. In seguito i soccorritori del Suem hanno tentato di salvarlo con un massaggio, purtroppo senza ottenere risultati. Lorenzin, che era già stato colpito da infarto un mese fa, era un perito assicuratore per il Collegio dei geometri ed era stato anche consigliere comunale a San Giorgio delle Pertiche, nel padovano. Lorenzin era conosciuto anche grazie alla sua passione per il. Era infatti ildella Kick Off,dia 5 (Futsal) di San Donato che milita nella serie A nazionale.