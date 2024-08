Anguria e glicemia | qual è la correlazione e come consumarla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 26 agosto 2024) L‘è uno dei frutti più amati dell’estate, per via della sue freschezza e della sua dolcezza. Viene consumata durante le calde giornate al mare,pasto veloce e leggero oppurespuntino dissetante e nutriente. In molti ne fanno abuso, mangiandone grandi quantità e pensando di offrire solo vantaggi al proprio corpo con un in-take minimo di zuccheri e calorie. La verità non è proprio questa! Chi gestisce condizioni di salute legate allail diabete, si chiede spessoquesto frutto influenzi i livelli di zucchero nel sangue. In questo articolo, esploreremo in dettaglio il rapporto tra l’assunzione die la, fornendo informazioni basate su evidenze scientifiche per aiutarti a capire se eincludere l’nella propria dieta in modo sicuro e senza provocare squilibri glicemici.