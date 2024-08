Sono stato 2 giorni in Sicilia mo in Calabria torno a Milano che sarò tipo un bue non c’è un limite al cibo | Mahmood ironico e divertente sul palco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) I fan sanno sempre come sorprenderedurante i concerti. L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto il 23 agosto a Roccella Jonica, in provincia di Reggio, dove un sostenitore dell’artista milanese ha richiamato la sua attenzione facendogli sapere di aver portato quasi un chilo di ‘nduja. “Nel 2022 ti ho portato un ritratto, oggi invece ti porto un po’ di ‘nduja” leggesul cartello di un suo ammiratore nel bel mezzo del concerto. Divertito, l’artista ne approfitta per spiegare al pubblico che il tour estivo lo sta portando a mangiare con frequenza le prelibatezze delle città in cui fa tappa: “in, mo qua,cheun bue, non c’è unal”. Quindi torna a interagire con il fan calabrese, domandandogli: “Ma nella borsa frigo te la sei messa? E dammela alla fine, se no si scalda”.