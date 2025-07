Morgan a processo per stalking nei confronti di Angelica Schiatti

Il contrasto tra Morgan e Angelica Schiatti si intensifica, alimentato anche dalle controversie sui social. La vicenda giudiziaria che vede il noto cantante imputato per stalking e diffamazione si infittisce, svelando un fronte di tensione che coinvolge anche il mondo digitale. Una battaglia pubblica che tiene banco, con risvolti importanti non solo sul piano legale, ma anche sulla reputazione dei protagonisti. Resta da vedere come evolverĂ questa intricata vicenda.

Milano, 3 lug. (askanews) – Continua lo scontro giudiziario e via social tra Morgan e Angelica Schiatti. L’ufficio stampa della Cantante ed ex di Morgan ha condiviso la seguente nota: “A seguito delle esternazioni e delle dichiarazioni recentemente pubblicate sui propri canali social dal signor Marco Castoldi in arte Morgan, in ordine al processo che lo vede imputato presso il tribunale di Lecco per i reati di stalking aggravato e diffamazione nei confronti della signora Angelica Schiatti, la parte quanto la legale precisano – al fine di garantire un’informazione precisa, equilibrata e rispettosa dei Diritti degli interessati – che il percorso di giustizia riparativa richiesto dall’imputato e a cui ha aderito, partecipando a sessioni separate, la signora Angelica Schiatti, si è concluso con “esito di non fattibilitĂ dei programmi fra Marco Castoldi e Angelica Schiatti”, pertanto, non per l’abbandono del percorso da parte della signora Schiatti, come erroneamente è stato riportato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

