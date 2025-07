Lo hanno rubato Jeff Bezos e Lauren Sanchez il retroscena svelato giorni dopo le nozze

Il matrimonio da sogno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, celebrato tra le meraviglie di Venezia, nascondeva un segreto più oscuro di quanto si potesse immaginare. Dietro le luci sfavillanti e l'organizzazione impeccabile si celava un episodio sorprendente che ha sconvolto tutti i protagonisti. E la verità, finalmente svelata, lascia intendere che anche i momenti più magici possono essere scalfiti da imprevisti inaspettati...

Il matrimonio da favola tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, celebrato nella suggestiva cornice dell’isola di San Giorgio a Venezia, si è rivelato anche un autentico campo minato di imprevisti. Dietro le luci dorate della laguna e l’impeccabile regia dell’evento blindatissimo da 30 milioni di dollari, qualcosa è andato storto. E non si tratta soltanto delle polemiche sollevate dal movimento “No Bezos”, che nei giorni precedenti aveva manifestato contro l’ostentazione del lusso nella città già messa a dura prova dal turismo di massa e dall’acqua alta. Quel che è accaduto durante le ore centrali della cerimonia ha dell’incredibile, tanto da costringere le forze dell’ordine italiane a intervenire. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

