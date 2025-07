Wimbledon 2025 oggi Sinner-Vukic | orario della partita e dove vederla

Preparati a vivere un'emozionante giornata di tennis! Oggi, il numero uno al mondo Sinner sfida Vukic nel secondo turno di Wimbledon 2025. Scopri gli orari, i precedenti e dove seguire il match in diretta tv e streaming, e lasciati coinvolgere da questa sfida avvincente sul campo più prestigioso del torneo. Non perdere nemmeno un colpo di questa battaglia all'ombra delle Middle Gardens!

Il numero uno al mondo al secondo turno del torneo: orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming

