Ramy Elgaml | chiuse indagini contestato omicidio stradale a carabiniere e amico

La tragica vicenda di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano morto in un incidente durante un inseguimento a Milano, scuote l’intera comunità. La chiusura delle indagini ha portato alla contestazione di omicidio stradale al carabiniere coinvolto e al suo amico Fares, protagonista di un dramma che mette in discussione le responsabilità e i limiti della legge. Un caso che richiede una riflessione profonda sulle dinamiche delle forze dell’ordine e la tutela dei cittadini.

Chiusura indagini per il caso della morte di Ramy Elgaml. Contestato al carabiniere che guidava l'inseguimento e all'amico di Ramy, Fares, l'omicidio stradale. Chi era Ramy Elgaml. Ramy era un 19enne di origini egiziana che vive nel capoluogo lombardo e che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale in via Ripamonti, avvenuto al culmine di un inseguimento da parte dei carabinieri. La condanna dell'amico con rito abbreviato. Il 28 giugno il gup di Milano, Fabrizio Filice, ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione Fares Bouzidi, l'amico di Ramy Elgaml, che guidava lo scooter la notte del 24 novembre scorso in cui il 19enne del Corvetto ha perso la vita durante un inseguimento con i carabinieri di Milano.

Morte di Ramy Elgaml, quattro mesi e 1000 euro di multa all’amico Fares Bouzidi: “Sorpreso con 6 grammi di hashish” - In un caso che ha scosso l'opinione pubblica, Fares Bouzidi è stato condannato a quattro mesi di carcere e a una multa di 1000 euro per possesso di hashish.

