Paghiamo la clausola di Osimhen | telefonata al Napoli Juve fuori gioco

Il mercato si infiamma: un club estero ha messo sul piatto i fondi necessari per pagare la clausola di Osimhen, escludendo di fatto la Juventus. Mentre l’accordo con Jonathan David si avvicina alle firme a Torino, le strategie bianconere non si fermano: il sogno di una coppia d’attacco da sogno con Osimhen e David resta vivo. La sfida tra i club è appena cominciata, e le prossime ore saranno decisive per il futuro del nigeriano.

Un club estero ha chiamato il Napoli: ci sono i soldi per pagare la clausola di Osimhen, la Juve è tagliata fuori. Nonostante l’accordo raggiunto con Jonathan David, che dovrebbe sbarcare a Torino giĂ nelle prossime ore, la Juventus ha ancora nel mirino Victor Osimhen. L’arrivo del bomber canadese non esclude infatti quello dell’attaccante nigeriano: l’idea di Comolli e Chiellini è proprio quella di regalare a Tudor una coppia d’attacco di primissimo livello. Tuttavia arrivare a Osimhen non è affatto semplice. Il giocatore di proprietĂ del Napoli ha da poco terminato una stagione da favola al Galatasaray, dove è arrivato in prestito un anno fa: 37 gol in 41 presenze con il club di Istanbul, trascinato proprio dal bomber di Lagos al successo in Super Lig e in Coppa di Turchia. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: osimhen - clausola - napoli - juve

Osimhen, tutto finito: c’è una clausola anti-Juve - Victor Osimhen torna al centro dell'attenzione per una clausola anti-Juventus che potrebbe complicare il suo futuro sul mercato.

Il #Napoli vuole una risposta da #Osimhen entro il 14/07, quando scadrà la clausola da 75M€ valida per i club dell'estero. Fino ad allora? La #Juventus è in piena corsa per il nigeriano, e dunque si attendono novità da entrambe le parti. ? #Tuttosport Vai su Facebook

La #Juventus fa sul serio per Victor #Osimhen. Nel weekend i bianconeri hanno intensificato i contatti con l’obiettivo di ottenere il "sì" del nigeriano. Successivamente si andrà a trattare con il #Napoli sui valori della clausola da 75 milioni di euro. [@ Vai su X

La Juve fa sul serio per Osimhen: il piano dei bianconeri; Calciomercato Napoli: il piano di Comolli per strappare Osimhen agli azzurri senza clausola; La Juventus accelera per Osimhen: contatti con l'entourage dell'attaccante nigeriano, poi si tratterĂ con il Napoli per la clausola rescissoria.

“Paghiamo la clausola di Osimhen”: telefonata al Napoli, Juve fuori gioco - Un club estero ha chiamato il Napoli: ci sono i soldi per pagare la clausola di Osimhen, la Juve è tagliata fuori. sportface.it scrive

Osimhen alla Juventus: “Quasi impossibile, non hanno soldi” - La notizia di un possibile interessamento del club bianconero nei confronti dell’attaccante della SSC N ... Da msn.com