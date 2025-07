La Promessa Anticipazioni 4 luglio 2025 | Don Romulo fa testamento e lascia tutto a Pia!

Prepariamoci a scoprire cosa riserva il prossimo episodio di La Promessa, in onda il 4 luglio 2025. Don Romulo fa una scelta sorprendente lasciando tutto a Pia nel suo testamento, mentre Don Alonso si confronta con Ayala, ora che Margarita non vive più alla tenuta. Quali segreti e tensioni emergeranno in questa puntata che promette emozioni forti e colpi di scena inaspettati? Resta con noi per scoprirlo!

