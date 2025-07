Incanto Panariello | è un film sullo stupore che non abbiamo più

Incanto di Panariello è un viaggio emozionante che riscopre il valore dello stupore e dell'immaginazione, offrendo ai giovani spettatori un'alternativa fresca ai blockbuster hollywoodiani. Con interpretazioni coinvolgenti e una narrazione punteggiata di meraviglia, il film ci invita a riscoprire la magia nascosta nel quotidiano. Un’opera che, tra sogno e realtà, ci ricorda quanto sia importante mantenere viva la capacità di meravigliarsi. Questo film, ...

Roma, 3 lug. (askanews) - E' arrivato nei cinema come alternativa ai blockbuster americani per i ragazzi il delizioso film di Pier Paolo Paganelli "Incanto", interpretato da Vittoria Puccini, Giorgio Panariello, Greg e Mia McGovern Zaini. La giovane attrice interpreta una bambina che fugge dall'orfanotrofio gestito dalla perfida FeliciaPuccini e approda in un circo delle meraviglie dove incontra il clown biancoPanariello. "Questo film, "Incanto", racconta proprio lo stupore, che manca, manca tantissimo adesso. - ha detto l'attore - Lo stupore che non è quello degli effetti speciali, dell'intelligenza artificiale, che quello ormai non ci stupisce neanche più, no? Ma l'incanto non è quello, lo stupore è la gentilezza, la parola.