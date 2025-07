Carte di credito attivate con documenti d'identità falsi 40mila euro spesi tra i negozi del centro di Roma

Un 63enne arrestato dai Carabinieri per aver utilizzato carte di credito falsificate e documenti contraffatti, spingendosi fino a spendere 40mila euro tra i negozi del centro di Roma. Un caso che solleva importanti interrogativi sulla sicurezza e la prevenzione delle frodi. La vicenda si intreccia con reati gravi come l’indebito utilizzo di strumenti di pagamento, ricettazione e possesso di documenti falsi, mettendo in luce le sfide della lotta contro la criminalità digitale e fisica. Continua a leggere.

Indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, possesso di documenti di identificazione contraffatti e ricettazione sono i reati dei quali dovrĂ rispondere un 63enne. I carabinieri lo hanno arrestato, ha fatto spese "folli" fino a 40mila euro nei negozi al centro di Roma.

