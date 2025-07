Palio di Siena 3 luglio 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la Carriera

Il Palio di Siena del 3 luglio 2025 è alle porte, un evento che appassiona appassionati e curiosi di tutto il mondo. Questa sera, alle 19:40, la città si prepara a vivere l’emozione della corsa in onore della Madonna di Provenzano, con il drappellone firmato Riccardo Manganelli che aspetta di essere conquistato. Scopri dove seguire in streaming e in diretta tv questa iconica manifestazione che, più di ogni altra, rappresenta l’anima di Siena.

Oggi, giovedì 3 luglio 2025, intorno alle ore 19,40 si corre il Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano (rinviato ieri, 2 luglio, causa maltempo), il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato dall'artista, Riccardo Manganelli. L'evento più atteso dell'anno torna ad infiammare la città toscana e i tanti appassionati in giro per il mondo. Ricordiamo che sono due i Palii che si corrono ogni anno: il primo il 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano, il secondo il 16 agosto in onore della Madonna dell'Assunta, e sono dieci – sulle diciassette complessive – le Contrade che corrono ogni Palio.

