Arcipelago Educativo contrasta la perdita estiva di apprendimenti | +2 mesi in matematica e +3,5 in italiano

L'estate può essere un momento di pausa, ma non per i talenti dei nostri giovani. Il progetto Arcipelago Educativo si dimostra una vera ancora di salvezza, contrastando la perdita di apprendimenti che si accumula durante le vacanze estive. Una ricerca scientifica condotta da Fbk-Irvapp, con il supporto di Save the Children e Fondazione Agnelli, evidenzia come questa iniziativa abbia un impatto concreto nel mantenere vivo l'apprendimento. L'articolo "Arcipelago Educativo contrasta la perdita" analizza i risultati sorprendenti di questa strategia educativa innovativa.

Una ricerca scientifica dimostra l'efficacia del progetto Arcipelago Educativo nel contrastare il fenomeno della perdita di apprendimenti durante le vacanze estive. Lo studio, promosso nel 2022 da Save the Children e Fondazione Agnelli e realizzato da Fbk-Irvapp, ha misurato differenze significative tra gli studenti partecipanti alle attività estive e quelli che non vi hanno preso parte. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

