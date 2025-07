Kyrgios protesta a Wimbledon | Abbassate i prezzi sono pazzeschi Per una birra è troppo

Nick Kyrgios alza la voce: il tennista si scaglia contro i prezzi esorbitanti delle bevande a Wimbledon, dove una birra costa ormai 232, troppo per i suoi gusti e per quelli di molti tifosi. Un vero e proprio scandalo in un contesto che dovrebbe celebrare sport e passione, non i portafogli vuoti. Continua a leggere per scoprire tutte le reazioni e le possibili conseguenze di questa protesta.

Nick Kyrgios si è indignato per il costo delle bevande a Wimbledon. La birra è aumentata rispetto alla scorsa stagione, così come anche le bevande analcoliche e non. 🔗 Leggi su Fanpage.it

