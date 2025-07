Ladri di case Conte fa l’ Azzeccagarbugli | non ha il coraggio di stare dalla parte dei proprietari espropriati | figura barbina video

Giuseppe Conte, nell'ultimo confronto a Quarta Repubblica, si è trovato in difficoltà di fronte a una domanda semplice ma scomoda: è dalla parte dei proprietari espropriati o degli occupanti? La scena si trasforma in un siparietto imbarazzante, con il leader M5S che evita di rispondere, rivelando ancora una volta le sue ambiguità e timori. Un episodio che mette in luce le vere facce della politica italiana e il valore delle domande diretto.

Figura barbina di Giuseppe Conte a Quarta Repubblica di fronte a una domandina semplice semplice: scusi lei è dalla parte di chi occupa le case? Nicola Porro ha in studio l’ex premier e lo mette alle strette sul Dl Sicurezza che il M5s insieme a tutta la sinistra sta bombardando aspramente. Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Conte non tollera – da vero intollerante- la domanda scomoda e neanche ha la cortesi di rispondere. O meglio, lo fa da vero Azzeccagarbugli con questioni di lana caprina. Conte fa il pesce in barile sulle case occupate. “Lei non può estrapolare un passaggio”, dice con sufficienza al conduttore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ladri di case, Conte fa l’ Azzeccagarbugli: non ha il coraggio di stare dalla parte dei proprietari “espropriati”: figura barbina (video)

