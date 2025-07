Torre del Greco esplosione in una palazzina | un ferito

Una vasta esplosione scuote Torre del Greco, coinvolgendo una palazzina in largo Benigno e provocando un ferito. Le prime indagini suggeriscono che una fuga di gas potrebbe aver causato il crollo parziale dell’edificio, lasciando la comunità sotto shock. La scena è ancora sotto controllo, mentre si attende l’intervento delle autorità per chiarire la dinamica e garantire la sicurezza dei residenti. Resta aggiornato per ulteriori sviluppi su questa drammatica vicenda.

I primi accertamenti renderebbero verosimile che sia stata l’esplosione di una bombola di gas a far crollare parte di una palazzina a Torre del Greco. Una forte esplosione dovuta forse ad una fuga di gas, seguita al crollo di una parte di un edificio, si è verificata nella zona di largo Benigno a Torre del . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Torre del Greco, esplosione in una palazzina: un ferito

Esplosione a Torre del Greco, crolla palazzina: almeno un ferito, si cercano dispersi - Un’onda di shock attraversa Torre del Greco: un’esplosione improvvisa provoca il crollo di una palazzina, lasciando dietro di sé feriti e incertezza.

#Napoli, esplosione e crollo parziale di una palazzina a Torre del Greco: estratto dalle macerie dai #vigilidelfuoco un sessantenne affidato alle cure del personale sanitario. Squadre al lavoro dalle 12.45 per escludere la presenza di eventuali altre persone coi Vai su X

Esplosione a Torre del Greco: crolla una palazzina, un uomo estratto vivo dai soccorritori - Un'esplosione ha provocato oggi il crollo parziale di una palazzina a Torre del Greco, in provincia di Napoli. la7.it scrive

Esplosione in una palazzina di Torre del Greco, ferito un uomo - A Torre del Greco, in Largo Benigno 8, una deflagrazione, forse da una bombola di gas, ha ferito un uomo di 64 anni. Come scrive msn.com