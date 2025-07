Rugby Mondiali Under 20 | l’Italia mette l’Irlanda nel mirino

Il rugby italiano si prepara ad affrontare una nuova sfida di grande prestigio: nel secondo turno del World Rugby U20 Championship, l’Italia Under 20 mette nel mirino la storica vittoria contro l’Irlanda. Dopo il trionfo al Sei Nazioni, i giovani azzurri sono pronti a consolidare il proprio cammino e a dimostrare che il nostro rugby giovanile può ambire a conquistare nuove vette. La sfida è alle porte: sarà ancora una volta un’occasione da non perdere.

Nel secondo turno del World Rugby U20 Championship, l’Italia Under 20 torna ad affrontare i pari età dell’Irlanda dopo la storica vittoria ottenuta al Sei Nazioni. Dopo la storica vittoria ottenuta contro l’Irlanda nell’ultimo turno del Sei Nazioni U20 (15-12), l’Italia torna ad affrontare i pari età irlandesi nel secondo turno del World Rugby U20 Championship. Un successo, quello del Sei Nazioni, che rappresenta solo la seconda vittoria azzurra contro l’Irlanda nella storia delle due competizioni giovanili, dopo il 22-21 nella fase a gironi del Mondiale 2017 in Georgia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: irlanda - rugby - italia - under

Dove vedere in tv Italia-Irlanda, Mondiali rugby U20 2025: orario, programma, streaming - Se sei un appassionato di rugby e non vuoi perderti il big match tra Italia e Irlanda ai Mondiali Under 20 2025, scopri dove seguire in TV, streaming e gli orari.

INIZIA IL GRANDE RUGBY! Sapevi che quest’anno il mondiale under 20 di Rugby si disputerà in Italia? Sarà un’estate caldissima per il rugby azzurro! Si parte domenica 29 giugno con la competizione più importante di rugby giovanile che si gioca in casa Vai su Facebook

Italrugby (@Federugby) Vai su X

Mondiale Under 20: dove si vede Italia-Irlanda gratis e in chiaro in streaming; Mondiale Under20 – I risultati delle gare della prima giornata; Mondiale U20: le formazioni di Italia e Irlanda per la sfida.

Rugby, Mondiale U20: Italia-Nuova Zelanda 5-14. Gli highlights - A Calvisano gli azzurrini perdono il match d'esordio del Mondiale Under 20 di rugby. Come scrive sport.sky.it

Rugby, Sei Nazioni Under 20: l'Italia sfida l'Irlanda venerdì su Sky - L’Italia Under 20 si prepara a quella che sarà la sfida più impegnativa del Sei Nazioni 2024 di categoria: il confronto con l’Irlanda, vincitrice delle ultime due edizioni e sempre con ... Riporta sport.sky.it