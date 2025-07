Abuso d’ufficio Consulta | Abrogazione non viola Convenzione Nazioni Unite

La Corte costituzionale ha recentemente chiarito un punto cruciale sulla disciplina dell’abuso d’ufficio, respingendo le contestazioni sollevate e confermando che l’abrogazione del reato, avvenuta con la legge n. 114 del 2024, non viola gli obblighi internazionali assunti dall’Italia. Una decisione che apre nuovi scenari nel panorama giuridico e politico, rassicurando sulla compatibilità delle norme interne con gli impegni assunti a livello globale e rafforzando la fiducia nel sistema di contrasto alla corruzione.

Con la sentenza n. 95 del 2025, depositata oggi, la Corte costituzionale ha posto un punto fermo sulla discussa abrogazione del reato di abuso d’ufficio, operata con la legge n. 114 del 2024. La Corte ha respinto tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate da quattordici giudici, tra cui la Corte di cassazione, stabilendo che tale abrogazione non viola la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, nota come Convenzione di Mérida. L’elemento centrale della decisione riguarda l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che vincola l’attività legislativa al rispetto degli obblighi internazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Abuso d’ufficio, Consulta: “Abrogazione non viola Convenzione Nazioni Unite”

