Rugani Juve | il difensore ha deciso! Ha questo desiderio per il suo futuro | la sua scelta può cambiare i piani difensivi della Vecchia Signora Le ultimissime

Rugani Juve | il difensore ha deciso! Ha questo desiderio per il suo futuro | la sua scelta può cambiare i piani difensivi della Vecchia Signora

Daniele Rugani ha deciso: il difensore della Juventus vuole restare in bianconero, nonostante i sussurri di mercato e gli interessi di altri club. La sua scelta potrebbe rivoluzionare i piani difensivi della Vecchia Signora, rafforzando la fiducia nel settore più delicato della rosa. La volontà del giocatore rappresenta una notizia importante per la continuità e la strategia della Juventus. Ma cosa riserva il futuro? Restate con noi per scoprirlo.

Daniele Rugani ha fatto chiarezza sul suo futuro sul suo futuro alla Juve. Nonostante le voci di mercato che lo vedrebbero nel mirino di diversi club, il difensore bianconero ha ribadito la sua intenzione di rimanere alla Juventus. Il giocatore, che ha ricevuto approcci da ben tre squadre della Serie A e altrettante da club esteri, ha fatto sapere di non voler cambiare maglia e di puntare a continuare la sua carriera in bianconero. La notizia campeggia sull'account X di Nicolò Schira.

Kalulu Juve, il difensore torna a parlare dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO - Pierre Kalulu, difensore della Juventus, rompe il silenzio dopo la squalifica di due giornate inflittagli dal Giudice Sportivo.

