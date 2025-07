ecco da dove arrivano le interferenze radio nel mar baltico

nelle attività militari e nelle operazioni di sorveglianza condotte nella regione. Questi disturbi, infatti, compromettono la sicurezza e la precisione delle comunicazioni, rendendo evidente l'importanza di monitorare e comprendere le origini di tali interferenze per garantire stabilità e affidabilità nel Mar Baltico. Ma da dove provengono realmente queste onde disturbatrici?

Sin dall’inizio del conflitto in Ucraina il bacino del Mar Baltico è stato interessato da particolari fenomeni di interferenza nei segnali radio, inficiando le capacità di comunicazione di velivoli e vascelli operanti nella zona al punto tale da spingere, in alcune occasioni, a delle sospensioni nei servizi di trasporto e comunicazione. Fin da subito si è intuito che la causa (diretta o indiretta) di questi malfunzionamenti fosse individuabile nell’attività di Mosca, tanto che lo scorso marzo otto Paesi europei hanno presentato un reclamo alle Nazioni Unite in merito a questa vicenda, con diverse agenzie dell’Onu che si sono occupate della questione; tuttavia, non c’erano ulteriori prove che confermassero l’origine russa dei suddetti disturbi. 🔗 Leggi su Formiche.net