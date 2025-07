Gualtieri da rottamare i Cancelli di Ostia in balìa del degrado Il Campidoglio risponde con un bando tardivo e inutile

Il lido di Ostia, simbolo di relax e divertimento estivo, si trasforma invece in un angolo di degrado ignorato dal Campidoglio. I "Cancelli" sono ormai un ricordo sbiadito, vittime di incuria e bando tardivo. Migliaia di bagnanti, tra ostacoli e insicurezze, cercano di godersi la spiaggia tra Ostia e Torvaianica, a due passi dalla riserva di Castel Porziano. È ora di cambiare rotta e intervenire concretamente.

