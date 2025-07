Juve non solo David | ora tutto su Sancho

Dopo il trionfo mondiale per club, la Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo di mercato, puntando forte su nomi di grande calibro come Sancho e Osimhen. Con Damien Comolli in prima fila, il club bianconero non nasconde le ambizioni di rinforzarsi ulteriormente e ridisegnare il proprio destino. Il futuro è tutto da scrivere, e la Juventus potrebbe riservarci sorprese sorprendenti nei prossimi giorni...

Torino, 3 luglio 2025 – Archiviato il mondiale per club, che ora concederà riposo per tutti (e non è per forza un male), la Juve prova a diventare protagonista del mercato. Scatenato in attacco Damien Comolli, che ha il sì di Jonathan David e ora va forte su Jadon Sancho, ma poi tenterà anche la carta Victor Osimhen, con Mateo Retegui possibile alternativa. E attenzione massima su Dusan Vlahovic, il quale rischia di bloccare il mercato Juve rimanendo fino a scadenza contrattuale. Sono giorni molto caldi e non solo per le temperature su tutta Italia.

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

