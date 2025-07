Elezioni regionali De Luca | Governo proroghi la data

Le elezioni regionali in Italia stanno vivendo un rallentamento inatteso: la data è stata prorogata a causa delle conseguenze del Covid, creando una serie di complicazioni. Questa situazione ostacola l’approvazione dei bilanci di previsione in cinque regioni, rischiando di portarle in esercizio provvisorio e bloccando così investimenti fondamentali. Per i comuni, la mancanza di chiarezza rappresenta un grave problema. Al governo, ho segnalato questa criticità: se vogliamo evitare blocchi, è il momento di considerare una piccola proroga...

“La scadenza elettorale attuale è slittata in avanti dopo il Covid. Questo scivolamento rende tecnicamente impossibile l’approvazione dei bilanci di previsione in 5 regioni che rischiano di andare in esercizio provvisorio senza poter fare investimenti. Il danno più grave sarà per i comuni che non sapranno con chi parlare. Al governo ho segnalato questa circostanza, se ha interesse a non bloccare l’attività di 5 regioni faccia una piccola proroga e poi andiamo a votare con tranquillità”. Queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione dell’evento “Un’Estate da Re” a Palazzo santa Lucia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Elezioni regionali, De Luca: “Governo proroghi la data”

In questa notizia si parla di: governo - elezioni - regionali - luca

Elezioni, Giuseppe Conte (M5S) a Ravenna: "Qui condivisione di responsabilità con il governo comunale" - Una visita di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a Faenza e Ravenna ha messo in luce importanti tematiche politiche: dalla condivisione di responsabilità con il governo comunale al sostegno alla larga coalizione di centrosinistra.

Rinvio delle Elezioni Regionali in Campania. Ecco cosa pensa De Luca. #regionali2025 #elezioniregionali2025 #campania2025 #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regionali-in-campania-de-luca-torna-a-parlare-di-rinvio-decide-il-governo/ Vai su Facebook

Chiusa definitivamente la diatriba vecchissima politica inscenata dal centro destra sul terzo mandato, adesso è il momento di prepararsi sul serio per le elezioni regionali. In Campania si giocherà una partita importantissima in cui il centro sinistra dovrà dimost Vai su X

Elezioni regionali, De Luca: Governo proroghi la data; VIDEO Elezioni regionali, De Luca: Governo proroghi la data - LaPresse; Regionali: De Luca, governo se ne infischia dei territori.

Elezioni regionali, De Luca: "Governo proroghi la data" - (LaPresse) "La scadenza elettorale attuale è slittata in avanti dopo il Covid. Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Regionali: De Luca, governo se ne infischia dei territori - Non c'è il tempo tecnico per approvare i bilanci di previsione delle Regioni, perché noi dovremmo ... Lo riporta ansa.it