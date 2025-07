Inail D' Ascenzo | numero morti stabile ma impegnarci ancora di più

Non basta registrare una stabilità nei decessi sul lavoro: è un segnale che richiede azioni più incisive. Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'Inail, sottolinea l’urgenza di rafforzare la cultura della prevenzione attraverso formazione, informazione e misure concrete. Solo così possiamo sperare di ridurre davvero i tragici incidenti e tutelare ogni lavoratore. La strada verso un ambiente di lavoro più sicuro passa anche dalla nostra responsabilità collettiva.

Roma, 3 lug. (askanews) - "Il fatto che ci sia una sostanziale stabilità nel numero dei morti non è affatto una buona notizia. Anzi, è qualcosa sui cui dobbiamo impegnarci ancora di più. La parola d'ordine è prevenzione". Così il presidente dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo, a margine della presentazione della relazione annuale dell'Inail. "Prevenzione che attuiamo con i soliti assi di cui diamo sempre conto - ha detto - formazione, informazione e aiuto alle imprese. Ma anche consapevolezza da parte di tutti. Aggiungo solo una piccola cosa relativamente a un fenomeno che abbiamo voluto mettere in evidenza, quello degli infortuni in itinere.