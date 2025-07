Alla Reggia di Caserta torna ‘Un’Estate da Re’ | tra i protagonisti Edoardo Bennato e Toni Servillo

La Reggia di Caserta torna a risplendere come palco di emozioni con la IX edizione di Un’Estate da RE, un evento che unisce musica, danza e opera in un contesto mozzafiato. Tra i protagonisti di questa straordinaria stagione, Edoardo Bennato e Toni Servillo portano sul palcoscenico la loro irresistibile energia, regalando momenti indimenticabili. Preparatevi a vivere un’estate ricca di magia e cultura, un’occasione unica per innamorarsi ancora di questo patrimonio senza tempo.

Tempo di lettura: 5 minuti La Reggia di Caserta, patrimonio UNESCO, torna a essere un palcoscenico d’eccezione per la IX edizione di Un’Estate da RE: un viaggio tra le emozioni della grande musica sinfonica e d’autore, l’eleganza della danza e la potenza dell’opera. Toni Servillo, Valery Gergiev, Daniel Oren, Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko ed Edoardo Bennato sono alcuni dei protagonisti internazionali dei sei imperdibili appuntamenti in programma dal 19 al 31 luglio in uno dei luoghi simbolo della bellezza italiana. Il cartellone, ideato dal direttore artistico Antonio Marzullo, ha in serbo quest’anno due concerti di musica sinfonica con l’Orchestra del Teatro “G. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alla Reggia di Caserta torna ‘Un’Estate da Re’: tra i protagonisti Edoardo Bennato e Toni Servillo

