Altro poliziotto aggredito in carcere | Tensione massima personale allo stremo

Bergamo. "Si è appreso in queste ore della ennesima aggressione perpetrata ai danni di un poliziotto penitenziario, avvenuta nella serata di domenica scorsa. Sono ancora frammentarie le notizie in merito alla dinamica dei fatti in questione, sappiamo solo che l'agente aggredito ha riportato una prognosi di 6 giorni. Si tratta dell'ultimo fenomeno di violenza subita da parte del personale di Polizia Penitenziaria in forza al carcere di Bergamo". La denuncia arriva da Nsf Cisl. "Non è volta ad offrire un ulteriore spunto alla cronaca locale, bensì per dar risalto al fenomeno della recrudescenza dei fatti di violenza (sia fisica che verbale) che si concretizzano quotidianamente all'interno della Casa Circondariale di Bergamo.