VIDEO Europei femminili in Svizzera | la challenge di Sommer e Hunziker

L’Europa femminile si accende in Svizzera, con una sfida tra Sommer e Hunziker che ha coinvolto pubblico e appassionati. Il portiere dell’Inter e la conduttrice hanno girato una serie di spot avvincenti per promuovere il torneo che si disputa nel loro Paese, unendo talento e carisma in un mix irresistibile. Scopri come questa collaborazione sta portando il calcio femminile sotto i riflettori internazionali!

Il portiere dell'Inter e la conduttrice hanno girato tutta una serie di spot per promuovere il torneo che si gioca nel loro Paese. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Europei femminili in Svizzera: la challenge di Sommer e Hunziker

In questa notizia si parla di: europei - femminili - svizzera - challenge

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: iniziano le eliminatorie dei 3 metri femminili - Segui in diretta le eliminatorie dei 3 metri femminili ai Campionati Europei di Tuffi 2025! Le atlete stanno dando il massimo in vasca, con Kaja Skrzek attualmente in seconda posizione.

La Swiss Football League ha presentato il pallone della stagione 2025-26 che si utilizzerà nei campionati di Super e Challenge League. Che ne pensate? Vai su Facebook

Il Lugano inizia la Super League con il neopromosso Thun; Sette nuovi milionari con l'Euro Millions, il super jackpot è ancora lì; Il Lugano alla caccia della quarta semifinale.

Europei donne: montepremi record, cifre mai viste per il calcio femminile - Inizia l'Europeo femminile in Svizzera: grandi novità, specialmente per quanto riguarda il montepremi. Segnala sport.virgilio.it

Europei femminili di calcio in Svizzera 2025, si comincia oggi: calendario delle partite e guida completa - Dal 2 al 27 luglio si terranno gli Europei femminili di calcio in Svizzera 2025: ecco tutti i gironi, le date delle partite in programma ... Da vogue.it