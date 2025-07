Cinema rassegne omaggi ed eventi | le iniziative estive del CSC

scoprire il fascino del cinema sotto le stelle si estende anche alle serate di luglio organizzate dal Centro Sperimentale di Cinematografia. Un'occasione unica per immergersi in rassegne, omaggi e eventi immersi nel cuore della capitale, arricchiti da momenti dedicati ai grandi maestri e alle dive italiane, promuovendo cultura e socialità in un'atmosfera magica. Roma sarà la location protagonista, ma l’opportunità di ...

Roma, 3 lug. (askanews) – Numerose le iniziative organizzate dal Centro Sperimentale di Cinematografia per il mese di luglio: rassegne cinematografiche dedicate a un pubblico di ogni etĂ , omaggi a grandi maestri del cinema come Dario Argento e alle dive italiane protagoniste di classici senza tempo – prodotti dalla Titanus – e serate speciali che offriranno spunti culturali e civili. Roma sarĂ la location protagonista, ma l’opportunitĂ di assistere a tanti eventi gratuiti riguarderĂ anche il Castello di Santa Severa e Villa Doria Pamphilj a San Martino al Cimino. Presente anche una tappa d’eccezione, le Arènes de Lutèce nel quinto arrondissement di Parigi, spazio espositivo di una mostra “simbolo” del legame culturale e cinematografico tra Francia e Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

