Forlì e Cesena si candidano a Capitale della Cultura 2028

Forlì e Cesena puntano con entusiasmo alla candidatura come Capitale della Cultura 2028, un progetto che ha già avuto un impatto straordinario nel rafforzare il dialogo tra le due città. “Comunque vada, abbiamo già vinto,” afferma il sindaco Zattini, sottolineando come questa iniziativa abbia acceso nuove energie e opportunità di crescita. Oggi, nell’aula magna, si celebra questa visione condivisa, aprendo un nuovo capitolo di prosperità e cultura per tutto il territorio.

Cesena, 3 luglio 2025 – "Comunque vada, abbiamo già vinto, perché grazie alla candidatura di Forlì e Cesena a Capitale della Cultura 2028, le nostre città si sono 'parlate' di più negli ultimi mesi che negli ultimi anni. E questo è un grande lato positivo che ci permetterà di crescere meglio e più in fretta". Sono le parole con le quali il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini oggi ha introdotto la giornata organizzata nell'aula magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena e culminata con la presentazione del logo abbinato alla candidatura. A fare gli onori di casa c'era ovviamente il primo cittadino cesenate Enzo Lattuca, che è anche presidente della Provincia e che ha accolto, tra gli altri, l'assessora regionale alla cultura Gessica Allegni e gli omologhi comunali di Cesena e Forlì Camilo Acerbi e Vincenzo Bongiorno.

Forlì e Cesena insieme verso la Capitale Italiana della Cultura 2028! Partecipa a CANTIERI CULTURA: un laboratorio di idee (le tue) aperto a tutte e tutti. 10-11 luglio | Forlì – Biblioteca Saffi 16-17 luglio | Cesena – Biblioteca Malatestiana 17.30 – 20.00 Vai su Facebook

