Calciomercato Juve | Madama tiene sempre a vista quell’obiettivo ma…l’Inter non molla la presa! Si profila un duello di mercato L’indiscrezione

Il calciomercato della Juventus si infiamma: la Vecchia Signora tiene d'occhio un obiettivo chiave, ma l’Inter non è disposta a lasciarli scappare. La sfida tra le due grandi del calcio italiano si annuncia serrata, con il centrocampista dell’Atalanta, Ederson, al centro di un duello di mercato che potrebbe rivoluzionare le strategie di entrambe le squadre. La guerra per il talento brasiliano sta entrando nel vivo, e la posta in gioco è alta come mai prima.

Calciomercato Juve: il centrocampista continua a rimanere nell’orbita bianconera, ma l’Inter lo mette seriamente nel mirino. Il calciomercato Juve si fa sempre più interessante: la Juventus sta puntando diversi obiettivi per rinforzare la rosa. Uno dei nomi più chiacchierati in queste ultime settimane è quello di Ederson, centrocampista brasiliano dell’ Atalanta. Secondo le ultime indiscrezioni che Gianluigi Longari ha riportato su Sportitalia, Ederson è un obiettivo concreto per l’ Inter. Tuttavia, l’affare è reso difficile dalle richieste elevate del club bergamasco, che ha ricevuto l’interesse di club di Premier League per lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Madama tiene sempre a vista quell’obiettivo, ma…l’Inter non molla la presa! Si profila un duello di mercato. L’indiscrezione

