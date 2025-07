Caserta la Reggia borbonica chiude a causa di un guasto elettrico

La maestosa Reggia di Caserta, patrimonio dell’UNESCO e simbolo di eleganza storica, è temporaneamente chiusa a causa di un imprevisto guasto elettrico. Questa inattesa interruzione non solo coinvolge il monumento, ma anche le attività del Comune, lasciando la città in attesa di una pronta soluzione. La comunicazione ufficiale è stata condivisa attraverso i canali social del Museo, sottolineando l’importanza di garantire sicurezza e tutela del patrimonio. Restate connoi per aggiornamenti su questa situazione inaspettata.

La Reggia di Caserta chiude a causa di un guasto elettrico che costringe anche il Comune ad interrompere le attività. L'annuncio sulla pagina Facebook. Un guasto elettrico ha interessato le zone centrali di Caserta, costringendo la Reggia borbonica patrimonio dell'Unesco e il Comune a chiudere anticipatamente. È stato un post sulla pagina Facebook del Museo.

