Estate 2025 a Cortina d’Ampezzo | slow trekking escursioni panoramiche e percorsi family-friendly tra natura e Olimpiadi

L’estate 2025 a Cortina d’Ampezzo promette un’esperienza indimenticabile tra panorami mozzafiato, natura incontaminata e avventure adatte a tutti. Dai percorsi slow trekking alle escursioni per famiglie, tra storie di guerra e suggestioni olimpiche, questa stagione si rivela un vero gioiello per chi desidera rilassarsi, scoprire e vivere emozioni autentiche. Vieni a scoprire come la Regina delle Dolomiti trasforma ogni passeggiata in un’avventura unica!

L'estate 2025 a Cortina d'Ampezzo si annuncia come un vero paradiso per gli amanti della natura, del benessere e delle escursioni in alta quota. Tra slow trekking, camminate narrative, percorsi per famiglie e itinerari storici legati alla Grande Guerra, la Regina delle Dolomiti si prepara a una stagione all'insegna dell'accessibilità, della sostenibilità e delle emozioni.

In questa notizia si parla di: estate - cortina - ampezzo - slow

