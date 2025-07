Tecnologia leggere cuore e cervello grazie alle mini antenne quantistiche

Immaginate un mondo in cui leggere i segnali del cuore e del cervello diventa possibile grazie a mini antenne quantistiche, compatte e incredibilmente sensibili. Questi dispositivi rivoluzionari, ridotti a pochi millimetri, promettono di catturare anche i più deboli campi magnetici, aprendo nuove frontiere nella medicina e nello spazio. Le innovazioni di Thales stanno trasformando il nostro futuro, rendendo queste possibilità una realtà concreta e affascinante.

Comprimere in pochi millimetri antenne normalmente lunghe anche decine di metri e allo stesso tempo essere incredibilmente più sensibili, tanto da sentire anche il debolissimo campo magnetico prodotto dall’attività cerebrale  oppure essere usate nello spazio. Sono le incredibili potenzialità che si stanno aprendo con le antenne quantistiche a superconduttori  in fase di sviluppo dall’azienda francese Thales che le ha mostrate alla stampa nei suoi laboratori di Parigi. “Le antenne sono sensori capaci di captare onde elettromagnetiche e finora, con le tecnologie classiche, per captare ogni tipologia di onde era necessario avere l’antenna adatta, con forme e dimensioni specifiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it