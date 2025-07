Uboldo solo uno su tre paga la multa | pignoramenti e fermi auto

Uboldo si trova ad affrontare una sfida comune a molte amministrazioni: solo un terzo delle multe vengono pagate, lasciando un vuoto nelle casse comunali e complicando le operazioni di pignoramenti e fermi auto. Una realtà che evidenzia l’urgenza di strategie efficaci per migliorare la riscossione e garantire servizi migliori ai cittadini. La città ora cerca soluzioni innovative per invertire questa tendenza negativa e rafforzare il proprio equilibrio finanziario.

Pagato solo un terzo delle multe. Il Comune di Uboldo si trova a fare i conti con un problema che affligge molte amministrazioni locali: la scarsa riscossione delle multe. Nonostante le infrazioni vengano regolarmente accertate, solo una parte dei trasgressori paga effettivamente la sanzione. Una situazione che pesa sulle casse dell’erario e che ha spinto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

