Le nozze dell’anno tra Jeff Bezos e Laura Sanchez, che hanno fatto sognare Venezia per quattro giorni, sono ora al centro di un mistero che appassiona il pubblico. Tra vestiti scomparsi e imbucate a sorpresa, la cronaca rosa si arricchisce di nuovi dettagli sconvolgenti. E tra intrighi e indiscrezioni, si scopre anche dove è stata organizzata la luna di miele, aggiungendo un ulteriore punto interrogativo a questa vicenda da capogiro.

Le nozze dell’anno, quelle che hanno paralizzato Venezia per quattro giorni (leggi qui), tra il multimiliardario Jeff Bezos e la giornalista e imprenditrice Laura Sanchez, continua a far discutere (leggi qui). E si tinge di giallo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Nozze Bezos-Sanchez, sparito uno dei 27 vestiti della sposa. Mistero su un'imbucata. In Italia anche la luna di miele: ecco dove

A Venezia ci sono le nozze principesche di Jeff Bezos, che da nerd qual era, ha scoperto, nella sua maturità, la bellezza di godersi la vita e i miliardi che ha fatto. C'è gente che i soldi non se li gode mai, lui invece ha fatto quei passi necessari per invertire la rot

