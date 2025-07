Rotary Club Porte di Napoli | passaggio del collare tra Sirio Giametta e Pierluigi Di Micco

Sotto il suggestivo cielo di Napoli, sulla terrazza dell’Hotel Mediterraneo, si è svolta la cerimonia del Passaggio del Collare del Rotary Club Porte di Napoli. Un momento di grande emozione e impegno, che ha visto Sirio Giametta passare il testimone a Pierluigi Di Micco, pronto a guidare il club verso nuove sfide nel 2025/2026. Un’occasione unica per celebrare l’impegno e i successi di un’associazione dedicata al servizio e alla solidarietà.

Si è tenuta sulla suggestiva terrazza dell’Hotel Mediterraneo di Napoli la cerimonia del Passaggio del Collare del Rotary Club Afragola-Frattamaggiore “Porte di Napoli”. A guidare il club per l’anno rotariano 20252026 sarà Pierluigi Di Micco, che raccoglie il testimone dal presidente uscente Sirio Giametta, salutato con stima e riconoscenza per l’importante lavoro svolto. Durante la serata sono stati illustrati i riconoscimenti ricevuti dal club, frutto dell’intenso impegno, soprattutto in ambito distrettuale, portato avanti con il progetto “Futuro nel Cuore”, che ha rappresentato un modello di solidarietà e progettualità condivisa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

XIII CONGRESSO DISTRETTO 2032 del Rotary International, anno 2024-25. Sabato 14 giugno Bosco Marengo, Complesso Monumentale di Santa Croce. Un Rotary plurale. Il ruolo dei Club nella società di oggi.

