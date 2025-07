Premio Strega 2025 | finalisti conduttore e dove vederlo in tv

Il Premio Strega 2025 si prepara a illuminare la scena letteraria italiana con una serata ricca di emozioni e sorprese. Giovedì 3 luglio, nel suggestivo Ninfeo di Villa Giulia a Roma, si scopriranno i vincitori di uno dei premi più prestigiosi del Paese. Chi salirà sul palco? Scopriamo insieme i finalisti, il conduttore e come seguire l’evento in diretta TV, perché questa è una notte da non perdere.

Tutto pronto per l'assegnazione del premio Strega 2025, fra i massimi riconoscimenti letterari del nostro Paese. Giovedì 3 luglio, nella cornice romana del Ninfeo di Villa Giulia, si terrà la cerimonia di consegna del riconoscimento, per cui i bookmakers sembrano aver individuato già un favorito. All'edizione di quest'anno non sarà presente il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il quale ha personalmente annunciato la sua assenza: il titolare del Mic infatti sarà in Germania. Premio Strega, chi sarà il conduttore e dove vedere l'evento in diretta tv.

Il candidato al Premio Strega Guadagno presenta il suo libro al Majorana - Martedì 13 maggio 2025, il Teatro dell'Istituto Superiore "Ettore Majorana – Bachelet" di Santa Maria a Vico ha ospitato l'incontro "La Resilienza: storia di sopravvissuti e di rinascita", dove il candidato al Premio Strega Raffaele Guadagno ha presentato il suo libro autobiografico "Tempo, col.

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di annuncio della serata finale presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. In foto, gli autori finalisti della LXXIX edizione del Premio Strega, insieme a Pino Strabioli, conduttore della serata finale

Premio Strega, è polemica: niente libri al ministro Giuli e lui diserta la finale. Poi la battuta su Geppi Cucciari - Nel 2023 tenne banco lo scontro tra Gennaro Sangiuliano e la conduttrice Geppi Cucciari.

Premio Strega verso la conclusione, ecco la "cinquina" finalista - Il conduttore dell'evento di questa sera, 3 luglio, sarà Pino Strabioli mentre Filippo Timi leggerà alcuni brani tratti dai libri.