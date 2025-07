Calcio a 5 | Italia sorteggio playoff terribile per gli Europei 2026 C’è il Kazakistan

Il sorteggio playoff per gli Europei 2026 di calcio a 5 ha riservato un colpo duro all’Italia: gli azzurri affronteranno il Kazakistan, una sfida complicata che mette alla prova le ambizioni di qualificazione. Con la gara d’andata in casa e il ritorno in trasferta, le sfide si preannunciano intense e decisive. La strada verso il traguardo europeo si fa più impegnativa che mai, ma il nostro talento e determinazione possono fare la differenza.

Dall’urna del sorteggio per gli accoppiamenti playoff verso gli Europei 2026 di calcio a 5, non arrivano buone notizie per l’Italia del futsal. Gli uomini di Salvo Samperi infatti sono stati sorteggiati insieme al Kazakistan. Una pessima notizia, almeno sulla carta: sia per il valore della squadra est-europea sia perché gli azzurri giocheranno la gara d’andata in casa e il match decisivo di ritorno in trasferta dovendo coprire migliaia di kilometri in pochi giorni. Le partite infatti saranno inserite nella finestra temporale che va dal 15 al 24 settembre. A livello di risultati e di precedenti, il Kazakistan ha collezionato nella sua recente storia un terzo posto agli Europei 2016, e due semifinali nei “Major Tournament” fra gli Europei 2018 e i Mondiali 2021. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: Italia, sorteggio playoff terribile per gli Europei 2026. C’è il Kazakistan

