LIVE Errani Paolini-Bucsa Kato 6-3 5-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | le azzurre ad un passo dal traguardo

Le azzurre sono a un passo dalla vittoria a Wimbledon 2025, in una partita emozionante e ricca di colpi di scena. Con un punteggio di 6-3, 5-2, Sara Errani e Paolini si battono con grinta contro Bucsa e Kato, pronti a conquistare il match decisivo. Resta aggiornato in tempo reale: clicca qui per seguire la diretta e vivere ogni istante di questa sfida incredibile!

CLICCA QUI PEèR AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Break BucsaKato. Larga la volée di dritto di Sara, partita che non ne vuole sapere di andare in archivio. 15-40 A segno Kato col dritto lungolinea, due palle break a disposizione. 15-30 In rete la risposta di Bucsa con il dritto. 0-30 Risposta di Kato che risulta vincente. 0-15 Risposta vincente di dritto di Bucsa. 5-2 Break ErraniPaolini. Alla quarta occasione le azzurre riescono nel break, conquistato con il passante centrale decisivo di Jasmine con il rovescio. 40-A Kato sbaglia il dritto affosandolo in rete, altra palla break per la coppia nostrana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Kato, 6-3, 5-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA: le azzurre ad un passo dal traguardo

