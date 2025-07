Giuliano De Seta morto in alternanza scuola-lavoro | patteggiano i principali imputati pene sospese

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza sul lavoro. Giuliano De Seta, giovane vittima di un incidente durante un’esperienza di alternanza scuola-lavoro, ha lasciato un vuoto incolmabile. I principali imputati, coinvolti nella sua tragica perdita, hanno optato per il patteggiamento, ricevendo pene sospese. Ma questa soluzione basta a lenire il dolore e fare giustizia? Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa vicenda dolorosa.

I due principali per la morte del giovane, il titolare dell’azienda Luca Brugnerotto, 39 anni, e il tecnico Sandro Borin, 59 anni, hanno scelto la strada del patteggiamento. Brugnerotto ha concordato una pena di due anni, mentre Borin ha patteggiato un anno e quattro mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: principali - giuliano - seta - morto

Più forte di una squalifica, di uno stop forzato, di un'ingiustizia che avrebbe spezzato testa e ritmo a chiunque. E invece, dopo 5 ore di gioco forsennato ancora lì, a reggere il campo, a risorgere quando sembrava morto, a ribattere colpo su colpo. Sarebbe stato Vai su Facebook

Giuliano De Seta, morto in alternanza scuola-lavoro: patteggiano i principali imputati, pene sospese; Giuliano morto a 18 anni durante lo stage: il titolare dell'azienda e il responsabile della sicurezza patteggiano; Giuliano De Seta morto al primo giorno di alternanza scuola-lavoro, il titolare dell’azienda patteggia ed evit.

Giuliano morto a 18 anni durante lo stage: il titolare dell'azienda e il responsabile della sicurezza patteggiano - Per la dirigente scolastica e il docente tutor è arrivata l'archiviazione, mentre l'operaio che lavorava con il ragazzo dovrà essere di nuovo ascoltato. Scrive today.it

Giuliano De Seta, morto durante l’alternanza scuola-lavoro: per il docente e la dirigente arriva l’archiviazione - Ci sono aggiornamenti sul caso di Giuliano De Seta, il 18enne morto in una fabbrica durante un percorso di alternanza scuola lavoro il 16 settembre 2022 a Noventa di Piave. Come scrive tecnicadellascuola.it