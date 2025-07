Torturato e lasciato in un carrello Zevi | Terrificante ma serve rispondere con impegno e serio lavoro

In un momento in cui le sfide cittadine sembrano accumularsi e testimoniano le difficoltà di una città in trasformazione, l’assessore Tobia Zevi invita a rispondere con impegno e serietà. Piuttosto che allarmismi, serve un lavoro concreto sulle questioni più sentite: spiagge, case popolari, strade e verde pubblico. Solo così potremo dimostrare ai cittadini onesti che il cambiamento è possibile e reale. Continuate a leggere.

L'assessore capitolino Tobia Zevi a Fanpage.it: "Credo che l'antidoto migliore a questo questi episodi non sia tanto l'allarmismo, ma il lavoro serio per cambiare le cose. Sulle spiagge, sulle case popolari, sulle buche nelle strade, sul verde pubblico, sulla mobilità. Dobbiamo dare la dimostrazione ai cittadini onesti, e sono la stragrande maggioranza". 🔗 Leggi su Fanpage.it