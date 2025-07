Scuole al collasso per il caldo | solo 3.966 edifici su 61.308 hanno l’aria condizionata Marche in testa poi Sardegna e Veneto Male Lazio e Campania

L’emergenza climatica si fa sentire anche nelle aule italiane, dove solo 3.966 scuole su oltre 61.000 sono dotate di aria condizionata. Marche in testa, seguite da Sardegna e Veneto, mentre Lazio e Campania faticano a garantire condizioni adeguate. Con temperature che sfiorano i 40°C durante gli esami di maturità 2025, studenti e docenti affrontano un vero e proprio sfida al caldo, mettendo in discussione il futuro dell’educazione nel nostro Paese.

L'emergenza climatica nelle aule scolastiche raggiunge livelli critici durante gli esami di maturità 2025. Con temperature che toccano i 40°C in molti istituti, studenti e docenti affrontano le prove finali in condizioni estreme, mentre la stragrande maggioranza degli edifici scolastici rimane priva di sistemi di climatizzazione.

