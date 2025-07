Ex Ilva Urso convoca sindacati al Mimit per il 7 luglio

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato un importante incontro con i sindacati previsto per il 7 luglio al Mimit, volto a fare il punto sull’ex Ilva. Un passo fondamentale per affrontare le sfide e trovare soluzioni condivise, in vista della successiva riunione di approfondimento programmata per il giorno seguente. Questo confronto segna un momento cruciale nella gestione e nel rilancio dell’ex sito siderurgico, che coinvolge tutti i protagonisti del settore.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, d'intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha convocato per lunedì 7 luglio, alle ore 17.00, un incontro con le organizzazioni sindacali, nazionali e di categoria, per un aggiornamento relativo all' ex Ilva. L'incontro avrà luogo in vista della riunione ad oltranza convocata al Mimit per il giorno seguente, con tutte le amministrazioni nazionali e locali della Puglia coinvolte nella sottoscrizione dell'accordo di programma interistituzionale per la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ex Ilva, Urso convoca sindacati al Mimit per il 7 luglio

In questa notizia si parla di: ilva - urso - mimit - luglio

Allarme di Urso: “Altoforno ex Ilva compromesso". Rischio cassa integrazione e stop produzione a Taranto - L'incidente del 7 maggio ha gravemente compromesso l'altoforno 1 dell'ex Ilva di Taranto, sollevando un allarme che preoccupa lavoratori e comunità.

Ex Ilva, @adolfo_urso convoca al @mimit_gov riunione con Amministrazioni, centrali e locali l'8 luglio Vai su X

Martedì 8 luglio si ritroveranno Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comuni di Taranto e Statte, Autorità di sistema portuale del mar Ionio, commissari di AdI in as e Ilva in as, i ministri dell’Ambiente e della sicurezza energetica, della Salute e dell’Interno e il Vai su Facebook

Ex Ilva, Urso convoca sindacati al Mimit per il 7 luglio; Ex Ilva, Urso convoca sindacati al Mimit per il 7 luglio; Ex Ilva: l'8 luglio al Mimit incontro sull'accordo di programma interistituzionale.

Ex Ilva, Urso convoca sindacati al Mimit per il 7 luglio - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, d'intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha convocato per lunedì 7 luglio, alle ore 17. Secondo ansa.it

Ex Ilva, il ministro Urso prepara il terreno per l’incontro per il piano di decarbonizzazione - Colloqui per garantire un futuro al polo siderurgico con il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, e il sindaco di Genova, Silvia Salis, nonché con il presidente della regione Piemonte, Albert ... Lo riporta milanofinanza.it