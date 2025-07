Andrea Menegoi travolto e ucciso da un tir in azienda | assolto il titolare patteggia l'autista

È stato assolto "perché il fatto non costituisce reato" Matteo Zanetti, titolare della 'Zanetti Formaggi' per la quale lavorava da quasi 30 anni Andrea Menegoi. Il 49enne è deceduto ad agosto 2023 travolto da un tir in azienda, guidato da un 25enne che ha patteggiato 1 anno con pena sospesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

